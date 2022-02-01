Рецидивист в Новокузнецке попался на краже кабеля у экс-работодателя

Бойцы Росгвардии получили тревожный сигнал от охраняемого предприятия, которое расположено на улице Транспортная в Новокузнецке. Оказалось, что на помощь силовиков призвал рабочий: он во время обхода обнаружил открытый цех, откуда исчезло 50 метров электрического кабеля, и позвонил подмоге.

Позже стражи закона обнаружили у костра мужчину, обжигавшего те самые провода.

– Им оказался ранее не судимый 43-летний бывший работник предприятия. По предварительной информации, мужчина проник на объект с целью хищения электрического кабеля для дальнейшего сбыта в пункте приема цветных металлов, – прокомментировали в ведомстве.

Не исключается и причастность задержанного к другим аналогичным кражам. Рецидивист передан органам внутренних дел.