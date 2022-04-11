Рецидивист в Кузбассе порвал протокол в попытке помешать следствию

По версии следствия, в августе 2021 года полицейский заметил на улице в Белове объявленного в розыск 23-летнего молодого человека и попытался его задержать. Беловчанин предпринял попытку сбежать, после этого распылил силовику в лицо перцовый газ и ударил по голове. Несмотря на это, злоумышленник был задержан. При ознакомлении с протоколом допроса кузбассовец в присутствии адвоката разорвал документ на мелкие части, пытаясь воспрепятствовать следствию.

Предварительно установлено, что с февраля по август 2021 года ранее судимый беловчанин похищал имущество у местных жителей, продавал его и тратил вырученные деньги на себя. Кузбассовец стал фигурантом уголовного дела по шести статьям, среди которых ‒ применение насилия к представителю власти и вмешательство в деятельность следователя. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Часть похищенного удалось вернуть владельцам.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.