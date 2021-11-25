Рецидивист в Кузбассе обворовал собственную мать

Жительница Ленинска-Кузнецкого обратилась за помощью к стражам закона после того, как из ее дома исчезли ювелирные украшения на 80 000 рублей. Силовики приступили к расследованию дела и вскоре задержали сына заявительницы.

– В ходе следствия установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что потерпевшая спала, похитил принадлежащие ей украшения и продал незнакомцу за 19 000 рублей, а деньги потратил на алкоголь, – сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Ранее судимый 45-летний мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Свою вину обвиняемый признал и частично выплатил родительнице ущерб. В общей сложности он вернул ей 50 тысяч рублей. В этот раз нарушитель может отправиться в тюрьму на пять лет.