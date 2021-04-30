Рецидивист украл массажное кресло в кемеровском магазине

В Кемерове к полицейским обратился 35-летний местный житель, занимающий должность директора в магазине товаров для массажа. Мужчина рассказал о краже в организации: неизвестный вынес специализированное кресло, когда продавец отвлекся. Общая стоимость ущерба составила около 18 тысяч рублей.

Полицейские, разбираясь в обстоятельствах преступления, установили личность подозреваемого, а позже его задержали. Как выяснилось, к совершению преступления может быть причастен 45-летний рецидивист из Кемерова.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник воспользовался тем, что продавец отвлекся на несколько минут, и похитил одно из кресел. Чужое имущество он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.

Также в полиции уточнили, что местонахождение похищенного имущества еще не было установлено.