Рецидивист украл массажное кресло в кемеровском магазине

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45-летний злоумышленник воспользовался моментом и похитил имущество в магазине товаров для массажа в областном центре Кузбасса. Вор сбежал с креслом, когда продавец в торговой точке отвлекся. Мужчине грозит до 2 лет заключения.

В Кемерове к полицейским обратился 35-летний местный житель, занимающий должность директора в магазине товаров для массажа. Мужчина рассказал о краже в организации: неизвестный вынес специализированное кресло, когда продавец отвлекся. Общая стоимость ущерба составила около 18 тысяч рублей.


Полицейские, разбираясь в обстоятельствах преступления, установили личность подозреваемого, а позже его задержали. Как выяснилось, к совершению преступления может быть причастен 45-летний рецидивист из Кемерова.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник воспользовался тем, что продавец отвлекся на несколько минут, и похитил одно из кресел. Чужое имущество он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.


Также в полиции уточнили, что местонахождение похищенного имущества еще не было установлено.

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