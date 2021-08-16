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Рецидивист с чужим велосипедом пытался покинуть территорию кузбасского детсада

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Преступник в Березовском попался силовикам при краже, совершенной на территории дошкольного образовательного учреждения.

Инцидент произошел днем. Тогда же извещение о происшествии в социально-значимом объекте, расположенном на проспекте Шахтеров, поступило правоохранителям. Силовики направились на адрес, где заметили подозрительного мужчину, выходившего с территории учреждения. Горожанин также обратил внимание на стражей порядка, из-за чего начал бежать, однако все равно был задержан.

- Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 43-летний местный житель, который в данное время находится под следствием, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Как было установлено предварительно, горожанин попался на второй попытке кражи: задержанного с ворованным имуществом ранее заметил воспитатель, заставив его скрыться без велосипеда. Однако преступник вернулся позднее, чтобы завершить начатое, но в этот раз на злоумышленника с чужим имуществом внимание обратил охранник, который и вызвал правоохранителей.


Росгвардейцы впоследствии передали задержанного сотрудникам полиции.

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