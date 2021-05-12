Рецидивист похитил самокат юного кузбассовца

Инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Тогда днем в Топках юный горожанин не смог найти свой самокат после игры на качелях. Об этом 43-летняя женщина рассказала правоохранителям.

Прибывшие на место силовики решили проверить записи с камер и обнаружили, что преступление было полностью зафиксировано средствами наблюдения.

- В ходе патрулирования улицы Горная росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков 50-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

На момент, когда бойцы проводили задержание подозреваемого, у злоумышленника присутствовали признаки опьянения. Предварительно же удалось установить, что похищенное имущество задержанный сбыл, а деньги с его реализации потратил на алкоголь.

Мужчину передали сотрудникам полиции.