Рецидивист похитил самокат юного кузбассовца

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Ранее судимый 50-летний топкинец лишил ребенка средства передвижения, однако преступник был оперативно задержан: его действия попали на камеры наблюдения.

Инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Тогда днем в Топках юный горожанин не смог найти свой самокат после игры на качелях. Об этом 43-летняя женщина рассказала правоохранителям.

Прибывшие на место силовики решили проверить записи с камер и обнаружили, что преступление было полностью зафиксировано средствами наблюдения.

- В ходе патрулирования улицы Горная росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков 50-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

На момент, когда бойцы проводили задержание подозреваемого, у злоумышленника присутствовали признаки опьянения. Предварительно же удалось установить, что похищенное имущество задержанный сбыл, а деньги с его реализации потратил на алкоголь.


Мужчину передали сотрудникам полиции.

Видео: пресс-служба Росгвардии Кузбасса

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