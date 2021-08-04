Рецидивист похитил из авто занятого земляка телефон в Кемерове

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Пока автовладелец разгружал машину близ одного из ТЦ кузбасской столицы, злоумышленник проник в его транспорт, откуда вытащил сотовый стоимостью 20 тысяч рублей.

С заявлением о краже смартфона к полицейским в Кемерове обратился 28-летний горожанин, трудящийся на должности водителя-экспедитора. Он же рассказал, что неизвестный украл его сотовой из припаркованной машины.


По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 44-летнего местного жителя, который ранее был судим из-за аналогичных правонарушений. Впоследствии выяснилось, что грузовое авто «Джак» злоумышленник заметил на парковке рядом с одним из торговых центров города. Его владелец был занят разгрузкой продуктов питания, чем и решил воспользоваться рецидивист: мужчина открыл кабину, откуда похитил смартфон. Краденное он сдал в ломбард, вырученные средства потратил, уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.


В отношении ранее судимого кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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