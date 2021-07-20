Рецидивист оказался в розыске после проникновения в чужое жилище и избиения кузбассовца

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Житель города Топки разбил окно в доме горожанина, залез внутрь и нанес телесные повреждения жильцу, из-за чего попал в розыск, а после правоохранителям.

27-летний рецидивист попался патрулировавшим улицы росгвардейцам. Силовики, находясь в патруле на улице Революции днем, заметили прохожего, который по приметам был похож на разыскиваемого злоумышленника. Мужчину остановили для проверки личности, предположения силовиков подтвердились.


Как известно по предварительной информации, задержанный кузбассовец нарушил закон еще в прошлом месяце. Тогда же он хотел выяснить отношения с местным жителем, однако последний не впустил его в свое жилище. Из-за этого разыскиваемый решил сам обеспечить себе доступ в квартиру и разбил окно. Забравшись внутрь, он причинил телесные повреждения жильцу, а после скрылся и был объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.


Задержанного бойцы передали полицейским.

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