Рецидивист обокрал уснувшего на пляже кузбассовца

О пропаже смартфона, а также денег в размере 9 тысяч и 800 рублей 37-летний кузбассовец узнал днем, проснувшись на том же пляже, где уснул ранее. С соответствующим заявлением он обратился к силовикам.

Правоохранители приступили к поиску подозреваемого, установив его приметы.

- В результате розыскных мероприятий экипаж Росгвардии обнаружил подходящего под описание мужчину на одной из улиц. Им оказался неоднократно судимый за кражи и грабежи 33-летний топкинец с признаками алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Досмотрев задержанного, силовики нашли у него краденный гаджет. Также предварительно было установлено, что часть денег, которые он похитил у заявителя, он уже потратил на алкоголь.

Подозреваемого передали полицейским.