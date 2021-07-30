Рецидивист обокрал уснувшего на пляже кузбассовца

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Злоумышленник в городе Топки лишил имущества земляка, решившего поспать у воды, и потратил его деньги на спиртное.

О пропаже смартфона, а также денег в размере 9 тысяч и 800 рублей 37-летний кузбассовец узнал днем, проснувшись на том же пляже, где уснул ранее. С соответствующим заявлением он обратился к силовикам.


Правоохранители приступили к поиску подозреваемого, установив его приметы.

- В результате розыскных мероприятий экипаж Росгвардии обнаружил подходящего под описание мужчину на одной из улиц. Им оказался неоднократно судимый за кражи и грабежи 33-летний топкинец с признаками алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Досмотрев задержанного, силовики нашли у него краденный гаджет. Также предварительно было установлено, что часть денег, которые он похитил у заявителя, он уже потратил на алкоголь.

Подозреваемого передали полицейским.

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