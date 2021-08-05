Рецидивист обокрал несколько магазинов кузбасского поселка

Заметили мужчину росгвардейцы, находившиеся в патруле на улице Суворова. Их внимание он привлек из-за того, что подходил под приметы ориентировки на разыскиваемого кузбассовца. Местного жителя остановили для проверки личности. Предположения силовиков подтвердились: прохожим оказался 35-летний рецидивист, которого искали правоохранители.

Разыскивали мужчину стражи порядка, поскольку заподозрили его в краже спиртных напитков из ряда сетевых магазинов. Его действия в торговых точках были зафиксированы камерами внутреннего наблюдения, уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Как было предварительно установлено, похитить ему удалось горячительных напитков на сумму около 20 тысяч рублей. Проносил мужчина алкоголь мимо кассы для его дальнейшей перепродажи.

Росгвардейцы впоследствии передали задержанного полицейским.