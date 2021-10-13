Рецидивист лишил интернета жителей многоквартирного дома в Кемерове

Жильцы одного из домов Кемерова сообщили о прекращении работы интернета. Работник телекоммуникационной компании, который поднялся на чердак многоэтажки для осуществления ремонта, обнаружил в чердачном помещении мужчину, которого заподозрил в обрыве линии связи.
Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний кемеровчанин, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.
‒ По предварительной информации, подозреваемый проник в чердачное помещение и с помощью плоскогубцев обрезал медный кабель с целью его дальнейшего сбыта в пункте приема металла, ‒ сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии Кузбасса.
Злоумышленника передали в полицию для дальнейших разбирательств.
Фото: Управление Росгвардии Кузбасса
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