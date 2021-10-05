Рецидивист избил кочергой кузбасского сельчанина

По предварительным данным, 56-летний житель поселка Тяжин пригласил к себе в гости 37-летнего знакомого. В ходе застолья между пьяными мужчинами произошла ссора, в результате которой злоумышленник избил хозяина дома кочергой.

Прибывшие по вызову правоохранители задержали гостя для дальнейшего разбирательства. Потерпевший отправился в медицинское учреждение с экипажем скорой помощи, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Отмечается, что задержанный был неоднократно судим.