Рецидивист из Кузбасса попался на краже гаража у женщины

Злоумышленник похитил металлический гараж, который стоял в 15 метрах от частного дома. Оказалось, что имущество на 62 000 рублей принадлежало прокопчанке.
Под подозрением оказался 38-летний местный житель, ранее мужчина был судим за кражи и преступления против личности.
– Он пояснил, что перевез чужое имущество на грузовике и сдал в пункт приема металлов. Именно там сотрудники полиции обнаружили похищенный гараж, – уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.
Сейчас украденный гараж возвращен владелице, а в отношении рецидивиста возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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