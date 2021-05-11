Рецидивист без определенного места жительства продавал краденный сыр на улицах Кемерова

К полицейским в Кемерове обратилась местная жительница, находящаяся в должности управляющей одним из сетевых продуктовых магазинов города, с заявлением о краже продукции. Женщина рассказала, что неизвестный утром вышел из магазина с 19 упаковками неоплаченного сыра. Сотрудникам магазина не удалось остановить его. Общая сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей.

Проводя комплексные мероприятия по обращению горожанки, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. 35-летнего рецидивиста, имеющего несколько судимостей, задержали. Отмечается, что мужчина находился в розыске за совершение аналогичного преступления, а также не имеет определенного места жительства.

- Задержанный уже является фигурантом уголовного дела за совершение аналогичных преступлений. Пытаясь избежать наказания, он не являлся на допрос к дознавателю, в связи с чем был объявлен в розыск, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Сыр, который был похищен злоумышленником, он уже успел продать к тому моменту, когда его задержали, а деньги, вырученные с реализации краденного, успел потратить.

В отношении задержанного было возбуждено очередное уголовное дело по статье о грабеже. Ему грозит 4 года заключения в местах лишения свободы.