Событие состоится в субботу, 12 февраля, в 19:00

Концерт "Легенды ВИА 70-80-х. Мы из СССР"

В основном составе концертной программы принимают участие Валерий Ярушин, Евгений Войнов, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон – артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей "Ариэль", "Синяя птица", "Карнавал", "Шестеро молодых", "Красные маки", "Рок - ателье".

В программе хиты того времени: "Мой адрес – Советский Союз", "Люди встречаются...", "Лишь позавчера нас судьба свела", "Как прекрасен этот мир", "Как упоительны в России вечера", "Кто тебе сказал?", "Старая пластинка", "Прощай", "Ты мне не снишься", "В краю магнолий", "Беловежская пуща", "Вологда", "На острове буяне", "Букет", "Спасательный круг", "Горько!", "Порушка-Параня" и многие другие хиты той незабвенной эпохи.

Вас ждет два с лишним часа ретро-шоу!

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.