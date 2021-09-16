Ресторан временно закрылся в Кузбассе из-за нарушения санитарных норм

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Суд приостановил работу точки общественного питания в Мысках после того, как специалисты выявили в заведении нарушения санитарных норм.

О приостановлении деятельности ресторана сообщили в кузбасском управлении Роспотребнадзора. Речь идет о заведении KENGBAR в городе Мыски, которое расположено в здании на улице Пушкина, 7/1.


Точка общественного питания не прошла проверку специалистов из-за ряда недопустимых для заведений нарушений: не соблюдалась поточность технологических процессов; отсутствовала раковина для мытья, обработки сырого мяса и птицы; также не было отдельной раковины для мытья рук персонала и бактерицидного оборудования. Ко всему прочему в здании обитали насекомые.


Что касается персонала кафе, то работники в установленные сроки не проходил медицинские осмотры, а перед новой сменой их состояние на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, инфекций никто не проводил.


По решению Междуреченского городского суда владелец ресторана привлечен к ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ. Деятельность точки общепита приостановлена на 90 суток.

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