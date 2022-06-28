Ресторан в центре Кемерова пропал на продажу за 25 млн рублей

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В Сети появилось объявление о продаже ресторана в центре столицы Кузбасса. Продавец просит за него 25 млн рублей.

В городе Кемерово продается помещение, где сейчас ресторан, что расположено в Центральном районе на улице Весенняя, 24. За свою собственность продавец потребовал 25 000 000 рублей.


Отмечается, что возле объекта регулярно проходит много людей, а автомобильный трафик автор публикации также назвал весьма высоким. При этом у заведения, общая площадь которого 137 "квадратов", имеется парковка на улице, а также и во дворе здания.

Смонтирована качественная вентиляция по дворовому фасаду дома. Помещение используется как ресторан с полным циклом приготовления блюд. Помещение продается со стабильным Арендатором, следует из текста сообщения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ресто-клуб в центре Новокузнецка попал на продажу более чем за 50 млн рублей.

Фото: Авито

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