Ресто-клуб в центре Новокузнецка попал на продажу более чем за 50 млн рублей

Согласно объявлению, появившемуся на популярном сайте, помещение расположено на цокольном этаже торгово-делового центра, находящегося на улице Орджоникидзе в Новокузнецке. Общая площадь объекта составляет 834,2 м². Продавец отмечает, что внутри действует ресто-клуб и ресторан, обеспечивающие стабильный трафик гостей.

Также в объявлении говорится, что в комплексе имеются пять залов:

основной с танцполом, кухней, балконами и барами;

зал с кухней;

большой банкетный зал;

два малых банкетных зала.

Собственник подчеркивает, что помещение и земля находятся в собственности. Цена объекта составила 55 000 000 рублей. Автор объявления готов к торгу.