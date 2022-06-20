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Ресто-клуб в центре Новокузнецка попал на продажу более чем за 50 млн рублей

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Фото:  

Помещение ресторана-клуба в южной столице Кузбасса попало на продажу.

Согласно объявлению, появившемуся на популярном сайте, помещение расположено на цокольном этаже торгово-делового центра, находящегося на улице Орджоникидзе в Новокузнецке. Общая площадь объекта составляет 834,2 м². Продавец отмечает, что внутри действует ресто-клуб и ресторан, обеспечивающие стабильный трафик гостей.


Также в объявлении говорится, что в комплексе имеются пять залов:

  • основной с танцполом, кухней, балконами и барами;
  • зал с кухней;
  • большой банкетный зал;
  • два малых банкетных зала.

Собственник подчеркивает, что помещение и земля находятся в собственности. Цена объекта составила 55 000 000 рублей. Автор объявления готов к торгу.

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