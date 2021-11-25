Реставраторы в Кузбассе обновили памятник неизвестному солдату

Реставрация памятника неизвестному солдату в Таштаголе в скором времени завершится. Об этом сообщили представители местной администрации в официальном Instagram-аккаунте. Стоит отметить, что восстановление фигуры война проведено впервые за последние 50 лет.

– Скоро монумент, созданный к 25-й годовщине Победы, приобретет привычный вид, –следует из текста публикации.

Известно, что к настоящему времени ремонтники уже поправили конструктивные элементы и наложили новый слой краски на монумент.