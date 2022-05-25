Решивший заказать проститутку кузбассовец отдал деньги заключенному

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Молодой житель Кемеровской области лишился почти 20 000 рублей из-за доверия мнимым работникам интимных услуг.

Житель города Топки, 22-летний мужчина, приехал в Кемерово и решил вызвать проститутку. Он нашел соответствующее объявление на одном из сайтов и позвонил по указанному там номеру. Женщина выразила готовность приехать и попросила внести предоплату в размере 1 500 рублей, а также 4 500 рублей в качестве гарантии безопасности и 2 600 рублей на такси. Молодой человек перевел нужные суммы, но девушка по вызову так и не появилась. После этого кузбассовец получил звонок от якобы директора эскорт-фирмы. Тот сообщил, будто счет, на который топкинец переводил деньги, был заблокировал. Мужчина предложил вернуть средства, но за это попросил еще 9 000 рублей.

"Потерпевший выполнил указания неизвестного, после чего тот вновь перезвонил и признался, что обманул его, а сам он на самом деле находится в одном из исправительных учреждений", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Личности подозреваемых устанавливаются. Сумма ущерба составила около 18 000 рублей.

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