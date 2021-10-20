Решивший похвастаться перед родственниками работник СТО угнал у клиента дорогой автомобиль

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Работник автосервиса в Кемеровской области угнал кроссовер своего клиента. Злоумышленник решил похвастаться машиной за 2 миллиона рублей перед родственниками.

О преступлении в полицию сообщил 55-летний житель города Белово. Мужчина заявил, что его автомобиль Land Rover стоимостью 2 миллиона рублей был угнан. По подозрению в угоне был задержан 27-летний работник автосервиса, в котором заявитель обслуживал свою машину.


Выяснилось, что накануне угона мужчины вместе распивали спиртное в доме потерпевшего. Когда хозяин жилища уснул, злоумышленник решил угнать автомобиль, чтобы показать его родственникам, выдав за свой.

– Взяв лежавшие на столе ключи от кроссовера, он отправился в гости к родным в Беловский район. Утром, осознав содеянное, угонщик попытался скрыться в одном из близлежащих городов. Там он был задержан полицейскими на съемной квартире, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы. На время следствия мужчина заключен под стражу.


Угнанное транспортное средство вернули законному владельцу.

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