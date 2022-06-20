Решивший объехать косулю кузбассовец погиб на трассе в другом регионе

Инцидент произошел в минувшую субботу, 18 июня, на автодороге Тюмень-Омск в Тюменской области. По трассе двигался автомобиль Skoda под управлением 37-летнего прокопчанина. В какой-то момент на проезжую часть выбежала косуля. Пытаясь объехать животное, кузбассовец выехал на встречную полосу.

На "встречке" иномарка столкнулась со встречным большегрузом Scania. В результате ДТП мужчина из Кемеровской области скончался, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Большегруз сгорел.