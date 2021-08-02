Решившие покататься на чужих авто рецидивисты подожгли две иномарки в Кузбассе

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Пьяные приятели в Ленинске-Кузнецком совершили поджог двух автомобилей своих земляков после неудачной попытки угнать их. Своими действиями кузбассовцы нанесли ущерба на несколько сотен тысяч рублей.

О возгорании машин «Тойота Корона» и «Тойота Королла» в одном из дворов города полицейским сообщили местные жители. На место была направлена следственно-оперативная группа.


Прибыв по адресу, правоохранители начали осматриваться и обнаружили улики, свидетельствующие о том, что иномарки именно подожгли. Сумма ущерба при этом, как отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, составила около 230 тысяч рублей. Разбираясь в обстоятельствах поджога, полицейскими были установлены личности подозреваемых. Двух ранее судимых мужчин в возрасте 22 и 32 лет задержали.


Выяснилось, что в канун поджога вместе горожане распивали спиртное, после чего решили прокатиться на чужих авто. Заметив две «Тойоты», припаркованных в одном дворе, они попытались воспользоваться именно ими, однако машины завести не удалось. Мужчины решили кардинальным способом избавить место преступления от своих следов.

- <…> нетрезвые подозреваемые решили поджечь иномарки, чтобы избавиться от следов. Когда транспортные средства загорелись, злоумышленники скрылись, - уточнили в полиции.

Однако покататься на авто им все-таки удалось: один из подозреваемых смог завести чужую «Ниву», но уехать на ней сумел только до ближайшей машины. Затем он пересел на «Урал», с которого упал во время езды. Вскоре после этого обоих и задержали правоохранители.


В отношении младшего из подозреваемых было возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (2 эпизода) и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Его приятель стал фигурантом дела, заведенного по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Исходя из санкций, предусмотренных статьями, максимальное наказание по ним составляет 5 лет заключения в местах лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Кузбасса

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