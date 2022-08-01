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Решившая заработать новокузнечанка лишилась мужа

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Суд в южной столице Кузбасса признал фиктивным брак горожанки, которая хотела денег.

Правоохранители выявили, что 43-летняя новокузнечанка заключила брак с 28-летним гражданином соседнего государства. Во время опроса женщина призналась, что вышла замуж за денежное вознаграждение и не собиралась жить с супругом.


Суд рассмотрел дело и признал брак фиктивным. Документы иностранного гражданина были аннулированы. Теперь ему предстоит покинуть пределы Российской Федерации в установленный срок. В противном случае мужчину выдворят из страны и запретят повторный въезд на несколько лет, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Решается вопрос о возбуждении в отношении новокузнечанки уголовного дела об организации незаконной миграции. Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет лишения свободы.

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