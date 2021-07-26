Решившая заработать на бирже жительница Кузбасса лишилась 3 миллионов рублей

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Наткнувшись на сайт «брокеров» в Сети, горожанка из Кемеровской области захотел приумножить свои накопления. Воспользовавшись "помощью" мошенников, женщина осталась без денег.

На мошенническом ресурсе жительница Кузбасса оставила свои личные данные и номер телефона, на который через время ей поступил звонок от неизвестного. В беседе незнакомец представился брокером, предложив женщине заработать.


Выслушав «эксперта», горожанка решила довериться ему. В течение нескольких дней женщина переводила через банковскую кассу на указанный мошенниками счет средства, которые сумела накопить и взять в кредит. В общей сложности она отдала «брокерам» 3 миллиона и 374 тысячи рублей.


На той же неделе, что и горожанка из-за обмана средств лишились еще 37 кузбассовцев. Общая сумма денег, которые мошенники похитили у жителей шахтерского края, составила 5 миллионов и 405 тысяч рублей.


Во всех случаях обмана горожан из Кузбасса разбираются сотрудники правоохранительных органов, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

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