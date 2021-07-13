Решение чиновников закрыть аварийный детсад в поселке возмутило кузбассовцев

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Жители кузбасского поселка Полуторник в Тисульском районе в соцсетях сообщили о решении местных властей закрыть аварийный детский сад, в который родители отправляли своих детей со всей территории села

Закрытие аварийного здания детского сада вызвало возмущение у родителей, которые после приостановления работы учреждения "не знают, куда девать детей".

– Что же делать детям, которые живут в глубинке? – задала вопрос пользователь Сети в Instagram-аккаунте Сергея Цивилева.

На сообщение любопытной гражданки поступил ответ от представителей администрации Тисульского округа. С их слов, после проведения технологической экспертизы экспертам удалось признать строение аварийным.


Стоит отметить, что согласно списочному составу, детсад селения ежедневно посещали порядка 22 воспитанников.

– В связи с нежеланием большинства родителей поселка пользоваться услугами дошкольного образовательного учреждения включить его в программы капитального ремонта регионального или федерального значения не представляется возможным, – говорится в сообщении.

Сейчас местные власти изучают возможные варианты по организации групп кратковременного пребывания на базе школы, уточнили в администрации.

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