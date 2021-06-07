Рэп-исполнитель Джиган поделился снимками с кемеровской набережной

В социальных сетях Джиган поделился с аудиторией фотографиями из центрального города шахтерского края. На одном из снимков музыкант стоял в обнимку с боксером Константином Цзю, а на другом позировал в спортивном костюме на фоне Томи, облокотившись на ограду кемеровской набережной.

В сторис также было размещено два видео с выступления Джигана на чемпионате России среди мужчин и женщин по смешанному боевому единоборству (ММА). На них он исполнил треки "Бит бьет басом" и "Хавчик".