Ремонтные работы на межрайонном участке в Кемерове завершатся летом

На сайте администрации Кемерова появились новые подробности ремонта дорожного участка, связывающего жилые районы Ягуновский и Пионер.
– Уже проведено предварительное фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, заменены пучинистые грунты на непросадочные материалы, параллельно ведется работа по устройству заездных карманов. На следующем этапе будет выложен верхний слой асфальтобетона, – сказано в сообщении.
В ходе работ будут задействованы Севская и Учительская улицы. Окончание строительства планируется в июле этого года.
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