Ремонтные работы лишили прокопчан электричества

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Сегодня во вторник, 12 апреля, жители одного из кузбасских городов будут вынуждены провести день без электроэнергии.

По данным Энергосети, во вторник, 12 апреля, отключение электроэнергии предстоит пережить прокопчанам, проживающим по адресам:

  • с 09:00 до 16:00 - пер. Усова, 1-20; ул. Усова, 1-70; ул. Актюбинская, 26-32; пер. Изыскателей, 26,1-25; ул. Изыскателей, 1-115; ул. Тюменская, 23-32; ул. Кленовая, 1-37; ул. Кочеткова, 1/А; а также юридические лица (ул. Маганак, 48, ул. Б.Хмельницкого, 21, ул. Пионерская, 35/Б, ул. Пионерская, 35/В).

Перебои со светом возникнут из-за ремонтных работ, передает "Прокопьевск.ру".

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