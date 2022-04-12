Ремонтные работы лишили прокопчан электричества

По данным Энергосети, во вторник, 12 апреля, отключение электроэнергии предстоит пережить прокопчанам, проживающим по адресам:
- с 09:00 до 16:00 - пер. Усова, 1-20; ул. Усова, 1-70; ул. Актюбинская, 26-32; пер. Изыскателей, 26,1-25; ул. Изыскателей, 1-115; ул. Тюменская, 23-32; ул. Кленовая, 1-37; ул. Кочеткова, 1/А; а также юридические лица (ул. Маганак, 48, ул. Б.Хмельницкого, 21, ул. Пионерская, 35/Б, ул. Пионерская, 35/В).
Перебои со светом возникнут из-за ремонтных работ, передает "Прокопьевск.ру".
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