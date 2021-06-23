В Instagram-аккаунте Министерства строительства Кузбасса появились снимки из здания поликлиники №5 в городе Кемерово. В подписи к посту представители ведомства отметили, что ремонт в больнице не проводился более 40 лет и в 2021 году рабочие наконец-то приступили к реставрации медицинского учреждения.

Отмечается, что в ходе проведения работ ремонтникам необходимо провести демонтаж старых строений, заменить старые коммуникации, усилить несущие конструкции и выполнить внутреннюю отделку помещений, а также оснастить кабинеты и коридоры новой мебелью и оборудованием.

Строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить к концу 2022 года.



При этом стоит отметить, что к поликлинике прикреплено более 94 тысяч человек – это жители Ленинского, Центрального, Рудничного районов кузбасской столицы. Ремонт проводится в условиях действующей поликлиники: часть отделений, расположенных в здании, по-прежнему продолжает прием пациентов.