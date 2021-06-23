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Ремонтники приступили к работам
в крупной кемеровской поликлинике

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Фото:  

В Сети появились фотографии из здания кемеровской поликлиники, где более 40 лет не проводился ремонт. Однако сейчас рабочие приступили к реставрационным работам на объекте.

В Instagram-аккаунте Министерства строительства Кузбасса появились снимки из здания поликлиники №5 в городе Кемерово. В подписи к посту представители ведомства отметили, что ремонт в больнице не проводился более 40 лет и в 2021 году рабочие наконец-то приступили к реставрации медицинского учреждения.


Отмечается, что в ходе проведения работ ремонтникам необходимо провести демонтаж старых строений, заменить старые коммуникации, усилить несущие конструкции и выполнить внутреннюю отделку помещений, а также оснастить кабинеты и коридоры новой мебелью и оборудованием.
Строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить к концу 2022 года.


При этом стоит отметить, что к поликлинике прикреплено более 94 тысяч человек – это жители Ленинского, Центрального, Рудничного районов кузбасской столицы. Ремонт проводится в условиях действующей поликлиники: часть отделений, расположенных в здании, по-прежнему продолжает прием пациентов.

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