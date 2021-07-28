Ремонтирующий кузбасскую школу подрядчик получил предостережение из-за рисков сорвать учебный процесс

В Усть-Сертинской общеобразовательной школе (Чебулинский район) организован ремонт, который по проекту должен быть завершен не позднее 15 августа текущего года, то есть до начала учебного процесса.

Тем не менее инспекторы обнаружили, что ход работ затянулся и к настоящему моменту не окончен ряд этапов.

По информации облпрокуратуры, рабочие не закончили демонтаж системы отопления и электроснабжения и не провели новые сети, заброшены начатые выравнивание и покраска стен. Только частично приведен в порядок потолок и полы, а двери в кабинетах по-прежнему старые.

— Таким образом, существует риск несвоевременного выполнения работ и срыва начала образовательного процесса в 2021-2022 учебном году, нарушения прав детей на получение образования, что недопустимо, — сообщили в ведомстве.

Руководитель подрядной организации получил предостережение о недопустимости нарушений закона, которые могут стать причиной привлечения его к ответственности.