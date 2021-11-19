Ремонт в кузбасской школе состоялся после вмешательства прокуратуры

Проведенная проверка показала, что кровля здания школы №12 в Мариинске нуждалась в проведении ремонтных работ. Балки на крыше в некоторых местах прогнили, а шифер был поврежден. Все это создавало неудобство для учащихся: влага с кровли протекала в спортивный зал и учебные кабинеты.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона начальнику управления образования администрации Мариинского муниципального района, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса. В результате этого был произведен текущий ремонт крыши здания, что ликвидировало выявленные проверкой нарушения.