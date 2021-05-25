Ремонт трассы в Кузбассе был оценен в 166 миллионов рублей

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Участок шоссе Р-255, пролегающий по Кемеровской области, отремонтируют к осени 2022 года. Сейчас федеральное управление автодорог «Сибирь» ищет подрядчика, готового заняться соответствующими работами.

Информация стала известна после публикации учреждения на сайте госзакупок.

В документе же говорится, что подрядчику необходимо будет отремонтировать дорогу в обход города Кемерова, а именно участок, начинающийся с 18-го по 36-ой километры. Его общая протяженность составляет 18,768 километров.


Стартовую стоимость контракта оценивают в 166 301 647 рублей. Один миллион будет направлен на работы до конца 2021 года, оставшиеся средства – в 2022. Уточняется, что источником финансирования выступает федеральный бюджет.


Отмечается, что к работам подрядчику необходимо будет приступить 1 июля текущего года, а завершить их 1 сентября уже 2022 года.

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