Ремонт проспекта почти за 30 млн рублей завершился в кузбасском городе

Старт ремонтным работам на территории проспекта Строителей в Междуреченске был дан еще весной 2021 года. С того момента на указанно участке города было обновлено порядка 15 тысяч квадратных метров зоны для пешеходов: специалисты удалили старое покрытие и обложили пространство новой тротуарной плиткой.

По словам местных властей модернизация обошлась в 25, 1 миллионов рублей. При этом большая часть денежных средств, а именно 19,5 млн рублей выделены из федерального бюджета, 602,5 тыс. рублей из областного и 5 млн рублей из местного.