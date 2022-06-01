Ремонт кемеровского проезда обойдется местной казне в 106 млн рублей

Западный проезд от улицы Грузовой до улицы Пригородной в городе Кемерово будет отремонтирован. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок. Согласно документам, начальная цена контракта составила 105 727 212 рублей.

При этом победитель аукциона получит официальное разрешение на выполнение работ уже летом до 31 июля 2022 года. Сдать объект в эксплуатацию подрядчику необходимо в срок до 15 мая 2023 года.

Стоит отметить, что в списке запланированных работ оказался и капитальный ремонт тротуаров, а также установка восьми остановочных павильонов.