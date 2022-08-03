Ремонт кардиоцентра в Кемерове потребует более 340 млн рублей

Министерство строительства Кузбасса инициировало аукцион на официальном портале госзакупок. Объектом торгов стало выполнение работ по капитальному ремонту фасадов, кровли и отмостки здания ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша" в Кемерове.

Для ремонта подрядчику необходимо использовать экологически безопасные материалы и оборудование, соответствующее ГОСТам. Работы должны быть завершены в период с 1 сентября 2022 года по 28 апреля 2023 года, следует из документов торгов.

Начальная цена тендера составила 343 017 300 рублей. При этом наибольшая доля расходов, более 144 000 000 рублей, пришлась на выполнение наружной отделки фасада. Подать заявку на участие можно до 12 августа текущего года.