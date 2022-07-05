Сегодня во вторник, 5 июля, торги за контракт на ремонт привокзальной площади в городе Кемерово оказались завершены, что следует из информации на сайте государственных закупок. Напомним, что изначально власти планировали потратить на эти цели 5 миллионов рублей, но уже сейчас ясно, что им удалось сберечь немалую сумму, поскольку самый экономный исполнитель согласился выполнить все работы за 3,69 млн рублей, а вот два других участника просили 3,7 млн и 4,2 млн рублей, что все-равно меньше стартовой цены.

При этом в контрактной документации прописано, что победитель должен уложиться в течение 15 дней после заключения сделки.