Ремонт бугристой привокзальной площади "подешевел" на 1,5 млн рублей

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В кузбасской столице определен подрядчик, который отремонтирует ухабистый асфальт возле железнодорожного вокзала.

Сегодня во вторник, 5 июля, торги за контракт на ремонт привокзальной площади в городе Кемерово оказались завершены, что следует из информации на сайте государственных закупок. Напомним, что изначально власти планировали потратить на эти цели 5 миллионов рублей, но уже сейчас ясно, что им удалось сберечь немалую сумму, поскольку самый экономный исполнитель согласился выполнить все работы за 3,69 млн рублей, а вот два других участника просили 3,7 млн и 4,2 млн рублей, что все-равно меньше стартовой цены.


При этом в контрактной документации прописано, что победитель должен уложиться в течение 15 дней после заключения сделки.

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