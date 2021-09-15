"Реквием" В.А. Моцарта: губернаторский камерный хор филармонии приглашает кемеровчан на концерт

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В преддверии Международного дня музыки Губернаторский камерный хор филармонии приглашает на концерт, в котором прозвучит шедевр мировой музыкальной литературы – "Реквием" В. А. Моцарта.

Губернаторский камерный хор открывает концертный сезон!


В этом году музыкальный мир отмечает 265-летие со дня рождения композитора.

– …Моцарт – есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки…, – говорил П. Чайковский, и с этими словами великого маэстро сложно не согласиться.

Моцарт – это вселенная, это красота, гармония, свет и неисчерпаемый кладезь человеческих переживаний. Простота и безмерная сложность, простодушие и невероятная глубина, человечность и вселенский масштаб – таков мир моцартовской музыки…


Реквием – последнее творение композитора, его музыкальное завещание, его исповедь… И в этой исповеди трагизм бытия, драматизм, отрицание переплетаются с полным принятием, светом, истинной гармонией и невероятной жизнеутверждающей силой!

В этом году Реквиему исполняется 230 лет… Но этой музыке не подвластно время, она вечна.


Исполнители:

Губернаторский камерный хор Государственной филармонии Кузбасса

  • Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств России, профессор Ольга Шабалина.
  • Главный хормейстер Наталья Щеглова.
  • Солисты: Татьяна Саломатова (сопрано), Елена Пухова (меццо-сопрано), Дмитрий Ганин (тенор), Евгений Плотницкий (бас).
  • Партия органа – лауреат международных конкурсов Дмитрий Ушаков.
24 сентября, пятница, 18:30
12+
Да!
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