Губернаторский камерный хор открывает концертный сезон!

В этом году музыкальный мир отмечает 265-летие со дня рождения композитора.

– …Моцарт – есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки…, – говорил П. Чайковский, и с этими словами великого маэстро сложно не согласиться.

Моцарт – это вселенная, это красота, гармония, свет и неисчерпаемый кладезь человеческих переживаний. Простота и безмерная сложность, простодушие и невероятная глубина, человечность и вселенский масштаб – таков мир моцартовской музыки…

Реквием – последнее творение композитора, его музыкальное завещание, его исповедь… И в этой исповеди трагизм бытия, драматизм, отрицание переплетаются с полным принятием, светом, истинной гармонией и невероятной жизнеутверждающей силой!

В этом году Реквиему исполняется 230 лет… Но этой музыке не подвластно время, она вечна.

Исполнители:

Губернаторский камерный хор Государственной филармонии Кузбасса

Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств России, профессор Ольга Шабалина.

Главный хормейстер Наталья Щеглова.

Солисты: Татьяна Саломатова (сопрано), Елена Пухова (меццо-сопрано), Дмитрий Ганин (тенор), Евгений Плотницкий (бас).

Партия органа – лауреат международных конкурсов Дмитрий Ушаков.

24 сентября, пятница, 18:30

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