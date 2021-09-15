Губернаторский камерный хор открывает концертный сезон!
В этом году музыкальный мир отмечает 265-летие со дня рождения композитора.
– …Моцарт – есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки…, – говорил П. Чайковский, и с этими словами великого маэстро сложно не согласиться.
Моцарт – это вселенная, это красота, гармония, свет и неисчерпаемый кладезь человеческих переживаний. Простота и безмерная сложность, простодушие и невероятная глубина, человечность и вселенский масштаб – таков мир моцартовской музыки…
Реквием – последнее творение композитора, его музыкальное завещание, его исповедь… И в этой исповеди трагизм бытия, драматизм, отрицание переплетаются с полным принятием, светом, истинной гармонией и невероятной жизнеутверждающей силой!
В этом году Реквиему исполняется 230 лет… Но этой музыке не подвластно время, она вечна.
Исполнители:
Губернаторский камерный хор Государственной филармонии Кузбасса
- Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств России, профессор Ольга Шабалина.
- Главный хормейстер Наталья Щеглова.
- Солисты: Татьяна Саломатова (сопрано), Елена Пухова (меццо-сопрано), Дмитрий Ганин (тенор), Евгений Плотницкий (бас).
- Партия органа – лауреат международных конкурсов Дмитрий Ушаков.
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