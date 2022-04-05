Рекрутеры раскрыли сферы деятельности с повысившейся зарплатой по Кузбассу

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Рекрутеры опубликовали данные со сферами деятельности, сотрудники которых в 2022-ом году дождались увеличения зарплат. Участие в массовом опросе приняли и жители Кемеровской области.

Участниками нового социологического исследования, которое специалисты проводили в период с 26 марта по 1 апреля текущего года, стали 1830 россиян, в том числе и жители Кемеровской области.


По результатам опроса выяснилось, что только 21% респондентов довольны своим уровнем доходов, а вот 31% участников заявили, что желают добиться роста заработка более чем на 50 тысяч рублей, только 14% хотят увеличить его на 40-50 тысяч, еще 31% – на 20-30 тысяч, 9% – на 10-20 тысяч. На любое повышение согласны только 7%.


К слову, каждый пятый опрошенный (19%) дождался повышения. По большей части это оказались сотрудники, представляющие рабочий персонал (19%) и те, кто трудится в промышленных областях. Также возрос оклад у специалистов из области образования (10%), представителей банковской сферы (9%), строительства, розничной торговли, продаж (по 7%), ИТ, энергетики и медицины (по 6%).


Что касается тех, кто так и не дождался прибавки, то 56% из общего числа не ждут повышения оклада в текущем году, а 21%, напротив, выразили надежду на скорое повышение заработных плат, правда точных сроков назвать они не смогли, актуальные данные приводит сервис по поиску вакансий "Зарплата.ру".

Да!
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