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Рекордсмен мира по футбольному фристайлу провел мастер-класс для юных кузбассовцев

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Рекордсмен России и мира в дисциплине Lowers, а также прославленный фристайлер Дмитрий Богачев во время проведения фестиваля в Ледовом дворце "Кузбасс" продемонстрировал свои навыки владения мячом.

Выступление фристайлера состоялось на фестивале "Футбол - школа жизни", который прошел в рамках I Всероссийского форума "Вектор детства" на территории нового Ледового дворца "Кузбасс" в Кемерове.


Отмечается, что Дмитрий Богачев показал зрителям умения в обращении с мячом и провел мастер-класс для юных футболистов, обучив их базовым упражнениям футбольного фристайла.


Фестиваль "Футбол - школа жизни" был организован благотворительным фондом "Под флагом добра" при участии Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

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