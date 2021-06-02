Рекордсмен мира по футбольному фристайлу провел мастер-класс для юных кузбассовцев

Выступление фристайлера состоялось на фестивале "Футбол - школа жизни", который прошел в рамках I Всероссийского форума "Вектор детства" на территории нового Ледового дворца "Кузбасс" в Кемерове.

Отмечается, что Дмитрий Богачев показал зрителям умения в обращении с мячом и провел мастер-класс для юных футболистов, обучив их базовым упражнениям футбольного фристайла.

Фестиваль "Футбол - школа жизни" был организован благотворительным фондом "Под флагом добра" при участии Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.