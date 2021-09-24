Рекордное количество россиян погибло от COVID-19 за сутки

Так, согласно данным столичного оперштаба, в России за сутки заразились COVID-19 21 379 жителей. Несмотря на то, что это на 0,28% меньше, чем накануне (21 438), показатели смертности оказались рекордными - 828 человек. Это самое большое число погибших от инфекции за все время распространения в России.



Лидерами по смертности за сутки стали Санкт-Петербург (+59 человек), Москва (+56), Свердловская область (+37), Краснодарский (+33) и Пермский(+28) края.



По количеству зараженных первыми являются Москва и Санкт-Петербург (+2 893 и +1 874 соответственно). Следом за ними Московская (+1 008), Самарская (+556) и Воронежская (+529) области.



Таким образом, общее число зараженных за все время пандемии в России составляет 7 376 374 человека.