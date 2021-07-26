Рекордное количество коронавирусных больных зафиксировано за сутки в Кузбассе

По информации, представленной утром в понедельник, 26 июля, в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 209 человек. Одновременно с этим сообщается и о том, что выписаны были 185 человек, вылечившихся от COVID-19. Зараженных выявили в ряде муниципалитетов области.

- Новокузнецк – 48, Кемерово – 38, Мыски – 19, Междуреченск – 17, Прокопьевск – 17, Белово – 15, Ленинск-Кузнецкий – 8, Кемеровский МО – 6, Промышленновский МО – 6, Калтан – 4, Беловский МР – 4, Гурьевский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Топкинский МО – 3, Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Березовский – 2, Полысаево – 2, Новокузнецкий МР – 2, Таштагольский МР – 2, Краснобродский – 1, Осинники – 1, Тайга – 1, Прокопьевский МО – 1, - уточнили в оперштабе.

Зафиксированы и новые случае смерти среди лечившихся от коронавируса - погибли семь человек.

Всего в Кузбассе было выявлено 45 051 случай заражения COVID-19. К текущему моменту известно, что вылечились из них 42 193 пациента.