Рекордное количество детей родилось в кемеровской больнице за 24 часа

Новый рекорд зафиксирован в стенах кемеровского перинатального центра. В социальных сетях представители медицинского учреждения отметили, что за один день помогли родиться на свет сразу 568 малышам.

– 5️6️8️ малышей в сентябре! Именно столько раз наши врачи первыми взяли на руки, а акушерочки взвесили и измерили настоящее счастье,– указано в подписи к публикации в Instagram-аккаунте.

Стоит отметить, что девочек из общего числа оказалось больше. В общей сложности за 24 часа в перинатальном центре родились 285 представительниц прекрасного пола и 283 мальчиков.