Рекордная жара установилась в Кемерове и Междуреченске

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Температурные рекорды были побиты в двух городах Кузбасса 5 июля. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В указанный день по области столбики термометров повышались до +38 °С. В некоторых местах, где наблюдались прямые лучи Солнца, превышался даже такой высокий показатель.


Как отметили специалисты, такое же жаркое 5 июля выдалось 24 года назад – в 1997 году. Тогда же температура в Кемерове составила +33°С, однако 5 июля в текущем году было зафиксировано повышение до +33,2 °С. Достижение такой температурной отметки является новым рекордом. Второй город-рекордсмен расположен на юге области: в Междуреченске 5 июля 1997 года температура находилась на уровне +36,1 °С, в 2021 - +37,6 °С.


Несмотря на приближающиеся ливни и грозы, лето в Кузбассе продолжается. Пасмурная погода "просто дает передышку" от грядущего тепла.

Да!
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