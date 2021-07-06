Рекордная жара установилась в Кемерове и Междуреченске

В указанный день по области столбики термометров повышались до +38 °С. В некоторых местах, где наблюдались прямые лучи Солнца, превышался даже такой высокий показатель.

Как отметили специалисты, такое же жаркое 5 июля выдалось 24 года назад – в 1997 году. Тогда же температура в Кемерове составила +33°С, однако 5 июля в текущем году было зафиксировано повышение до +33,2 °С. Достижение такой температурной отметки является новым рекордом. Второй город-рекордсмен расположен на юге области: в Междуреченске 5 июля 1997 года температура находилась на уровне +36,1 °С, в 2021 - +37,6 °С.

Несмотря на приближающиеся ливни и грозы, лето в Кузбассе продолжается. Пасмурная погода "просто дает передышку" от грядущего тепла.