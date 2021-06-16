Реконструкция здания в центре Кемерова будет стоить МВД более 157 млн рублей

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Тендер на ремонт и реконструкции кемеровского административного здания в центре города был опубликован на сайте госзакупок. Согласно документу, МВД заявило о готовности заплатить за выполнение работ 162,5 миллионов рублей.

В задании для подрядчика указана территория работ. Речь идет о строении №29 на улице Кузбасской в Кемерове.


Из документа на сайте госзакупок следует, что победителем аукциона стало ООО "Ремспецстрой", которое в 2021 году должно справиться со следующими задачами: выполнить демонтажные работы и отделку лестницы, помещений, также необходимо обустроить полы, кровли, лестницы, крылец, утеплить фасады, провести монтажные работы, благоустройство и др.


Стоимость контракта составила более 157,6 миллиона рублей. При этом в начале аукциона от МВД была заявлена сумма 162 500 000 миллионов рублей.

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