Реконструкция здания в центре Кемерова будет стоить МВД более 157 млн рублей

В задании для подрядчика указана территория работ. Речь идет о строении №29 на улице Кузбасской в Кемерове.

Из документа на сайте госзакупок следует, что победителем аукциона стало ООО "Ремспецстрой", которое в 2021 году должно справиться со следующими задачами: выполнить демонтажные работы и отделку лестницы, помещений, также необходимо обустроить полы, кровли, лестницы, крылец, утеплить фасады, провести монтажные работы, благоустройство и др.

Стоимость контракта составила более 157,6 миллиона рублей. При этом в начале аукциона от МВД была заявлена сумма 162 500 000 миллионов рублей.