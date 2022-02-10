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Реконструкция улицы Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове потребует более 1,5 млрд рублей

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Власти начали поиски подрядчика, который за более чем 1,5 млрд рублей проведет работы на улице Сибиряков-Гвардейцев в столице Кузбасса.

Департамент контрактной системы Кемеровской области открыл торги на платформе госзакупок. Объектом аукциона стала подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, а также непосредственно реконструкция улицы Сибиряков–Гвардейцев.


Согласно прикрепленным документам, подрядчик должен выполнить работу в два этапа. Первый этап включает в себя проектирование, а в частности: инженерные изыскания, разработку проектной документации, экспертизы. На втором этапе победитель торгов приступит к реконструкции улицы. Ему предстоит провести, среди прочего, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, а также авторский надзор. Примечательно, что подрядчик в перспективен должен предусмотреть реконструкцию трамвайных путей и поставку десяти трамваев.


Прием заявок ведется до 25 февраля 2022 года. Начальная сумма за выполнение работ составляет 1 515 998 725 рублей.


Ранее мэр Кемерова Илья Середюк раскрыл подробности реконструкции дороги на обозначенной выше улице.

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