Реконструкция улицы Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове потребует более 1,5 млрд рублей

Департамент контрактной системы Кемеровской области открыл торги на платформе госзакупок. Объектом аукциона стала подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, а также непосредственно реконструкция улицы Сибиряков–Гвардейцев.

Согласно прикрепленным документам, подрядчик должен выполнить работу в два этапа. Первый этап включает в себя проектирование, а в частности: инженерные изыскания, разработку проектной документации, экспертизы. На втором этапе победитель торгов приступит к реконструкции улицы. Ему предстоит провести, среди прочего, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, а также авторский надзор. Примечательно, что подрядчик в перспективен должен предусмотреть реконструкцию трамвайных путей и поставку десяти трамваев.

Прием заявок ведется до 25 февраля 2022 года. Начальная сумма за выполнение работ составляет 1 515 998 725 рублей.

Ранее мэр Кемерова Илья Середюк раскрыл подробности реконструкции дороги на обозначенной выше улице.