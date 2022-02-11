Реконструкция кемеровского парка Победы будет стоить властям почти 400 млн рублей

На портале Государственных закупок появился тендер от кемеровских властей. Из документа следует, что местное правительство намерено провести масштабные работы по обновлению парка Победы имени Г.К. Жукова. Также там появится новая стела "Город трудовой доблести". Начальная цена контракта – 391 693 685 рублей.

Отмечается, что все работы предстоит провести в два этапа: на первом подрядчику необходимо подготовить проектную документацию, а на втором исполнить прописанные задания. Старт всех обновлений запланирован на 1 июля, а закончить исполнитель должен не позже 31 октября 2022 года.

Внешний вид стелы представлен в нескольких вариантах, их можно оценить на прикрепленных изображениях.