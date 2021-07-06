Реконструкция кемеровского бульвара обошлась властям в 242 млн рублей

Отмечается, что в настоящий момент подрядчик также выполняет переустройство водопровода и устанавливает защиту сетей и коммуникаций. За лето дорожникам необходимо выполнить план, в который входит: установка защиты газопровода и работа по строительству новой трамвайной ветки.

— Все работы планируется завершить к декабрю 2022 года. Стоимость строительства составляет 242,1 млн рублей, — напомнили в мэрии.

В общей сложности исполнителю работ уже удалось обновить 984 метра асфальта на территории Соснового бульвара, а также установить сеть ливневой канализации, наружное освещение, светофор на пересечении с Институтской улицей.