Рекомендации по лечению COVID-19 будут обновлены в России

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Специалисты минздрава РФ занимаются подготовкой нового свода методических рекомендаций по профилактике, диагностике, а также лечению коронавируса. Рабочая группа уже сформирована. Об этом рассказал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов, передает РИА «Новости».

Со слов эксперта стало известно, что те методические требования, которые соблюдают врачи, борющиеся с COVID-19, являлись временными. Их же сформировали для того, чтобы поддержать медиков, лечащих зараженных коронавирусом пациентов.


Сейчас же, как уточнил Чуланов, рабочая группа занимается тем, что постоянно следит за рекомендациями в других странах, специалисты изучают их и анализируют, сопоставляя с опытом, который был приобретен Россией с начала пандемии.


Наиболее главным вопросом изучения является терапия: особое внимание специалисты уделяют лекарственным препаратам, используемым для лечения COVID-19. Отмечается, что разработкой новых рекомендаций занимаются ведущие специалисты из различных областей медицины, пишут «Лента.ру».


Первая версия рекомендаций для профилактики COVID-19 появилась в России за два месяца до того, как вирус начал распространяться в РФ. Работа же над ней велась с начала 2020 года. По словам Чуланова, это и помогло системе здравоохранения страны подготовиться для оказания необходимой пациентам с коронавирусом помощи.

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