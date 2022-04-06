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Река вскрылась в Кузбассе раньше срока

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Специалисты подтвердили интернет-журналу AVOKADO факт преждевременного вскрытия одной из рек на юге Кузбасса.

На южной территории Кемеровской области произошло вскрытие реки Мундыбаш, которая проходит через одноименный заселенный поселок. Сейчас там наблюдается ледоход.

Вскрытию поспособствовали обильные осадки, которые в последние дни наблюдались на юге Кузбасса. Кроме того, температура там была немного выше, чем в целом по региону, – рассказали журналисту AVOKADO в Гидрометцентре.

Собеседница также указала, что обычно самое первое вскрытие льда в шахтерском краю происходит на реке Кондома в районе поселка Кузедеево в Новокузнецком районе.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти назвали дату вскрытия льда на Томи.

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