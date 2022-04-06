Река вскрылась в Кузбассе раньше срока

На южной территории Кемеровской области произошло вскрытие реки Мундыбаш, которая проходит через одноименный заселенный поселок. Сейчас там наблюдается ледоход.
– Вскрытию поспособствовали обильные осадки, которые в последние дни наблюдались на юге Кузбасса. Кроме того, температура там была немного выше, чем в целом по региону, – рассказали журналисту AVOKADO в Гидрометцентре.
Собеседница также указала, что обычно самое первое вскрытие льда в шахтерском краю происходит на реке Кондома в районе поселка Кузедеево в Новокузнецком районе.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти назвали дату вскрытия льда на Томи.
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